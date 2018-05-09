"Неизвестно, когда завалится": по мнению ученого, Крымский мост может рухнуть

Сегодня, 03:24

Мост может простоять и день, а может и два-три года

Фото: facebook.com/Krymsky.bridge
Фото: facebook.com/Krymsky.bridge

Крымский мост, который недавно треснул, сооружается в сейсмически опасном регионе.

Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал старший научный сотрудник Института водных проблем РАН, кандидат геолого-минералогических наук, горный инженер-гидрогеолог, член партии "Яблоко" Юрий Медовар.

"Никто не может предсказать, когда завалится Крымский мост. Завтра будет землетрясение – мост вообще уйдет. Это сейсмический район. Там разломы, там тяжелая геология", – заявил ученый.

По его оценкам, "мост может простоять и день, а может и два-три года. Все зависит от того, какие будут природные катаклизмы, и от нагрузки".

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В этом контексте Медовар напомнил: "Сейчас мост стоит только под нагрузкой собственного веса. Сама по себе арка весит 10 тысяч тонн, и стоит она на двух опорах. А когда по нему откроют автомобильное движение, а потом железнодорожное, никто не знает, как он себя поведет".

Напомним, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что Россия нанесла Украине ущерб в 1 трлн грн из-за аннексии Крыма, захватив там более четырех тысяч предприятий. Он отметил, что присвоение украинских предприятий будет стоить России судебными разбирательствами, а указанное имущество Украина объявила арестованным.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко поручил подать в суд на РФ за строительство Керченского моста. Глава государства подчеркнул, что строительство, которое организовала Россия, угрожает экологии.
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