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Оккупационные власти Крыма хотят зачистить территорию "Каzантипа"

4 января, 15:04

После аннексии фестиваль закрыли, утверждая, что якобы там распространяли наркотики

Возвращения этого надела сейчас требует администрация

Возвращения этого надела сейчас требует администрация / Фото: Примечание

В оккупированном Крыму местные "власти" требуют зачистить территорию фестивалей "КаZантип", "Республика Z" и "Бифуз", которые проводились на западном побережье полуострова. Они потребовали от пользователя участка, где были музыкальные тусовки, освободить землю, привести ее в порядок и вернуть в муниципальную собственность. Об этом пишут Примечания.

По информации источника, администрация села Штормовое обратилась в суд с иском к фирме "Центр молодежных инициатив "Зебра" и ее управляющей компании "Зет Сити".

"Власти просят: расторгнуть договор о 20-летней аренде участка площадью 3,93 гектара, заключенный Штормовским сельсоветом и "Зеброй" в июле 2004 года (земля передавалась предприятию для строительства и обслуживания закусочной с танцплощадкой и площадкой для предоставления пляжных услуг); признать самостроями возведенные там капитальные объекты, которые принадлежат "Зебре"; обязать "Зебру" снести самострои и вернуть землю администрации Штормового", – говорится в материале издания.

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Напомним, до анексии Крыма в Поповке каждый год гремел музыкальный фестиваль. "Республика КаZантип" собирала десятки тысяч посетителей . "Республика КаZантип" переехала в село Поповка в 2001 году, и в лучшие сезоны тут танцевали с ночи до утра.

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Фото: www.radiosvoboda.org

После аннексии Крыма "КаZантип" переехал в Грузию . Но там фестиваль оказался убыточным, и организаторы вернулись в Поповку. Однако тут все закончилось рейдами ОМОНа. Оккупационные власти полуострова закрыли фестиваль под предлогом того, что на нем распространяли наркотики.

Смотрите, что сейчас в Поповке на месте танцполов и пляжных кафе, и как зарабатывают местные жители без "КаZантипа".

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Крым КаZантип фестивали

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