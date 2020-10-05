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Оккупационные власти придумали внести в учебники Крыма "русскую весну"

5 октября, 12:36

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Экс-депутат-предатель "отличился" циничным предложением

Предавший Украину бывший депутат Верховного совета Крыма потребовал включить в учебники по истории незаконно аннексированного Россией полуострова параграфы о его "оккупации" Украиной после распада СССР.

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Соответствующее предложение к министру просвещения РФ Сергею Кравцову было опубликовано на странице основателя запрещенного в Украине "Русского блока" Александра Свистунова в Facebook.

В частности, недовольство пособника оккупантов вызвала вторая часть учебника "История Крыма. 10 класс". По его словам, в книге "откровенно лживо и тенденциозно" описывается история полуострова после обретения Украиной независимости в 1991 году и до российской аннексии в 2014-м.

Родившийся во Львове Свистунов попросил отозвать учебник из школ и библиотек, назвав его авторов "пресмыкающимися перед украинским режимом".

В новой книге, которую, как он считает, должны писать "независимые российские историки", должны быть указаны "правдивое изложение и события "Крымской весны" (процесс незаконного захвата с последующей аннексией полуострова Россией в 2014 году – ред.)", "факт украинской оккупации Крыма и Севастополя" и "национально-освободительная борьба жителей полуострова".

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На это, как сообщают российские СМИ, ему ответили в министерстве, что авторы учебника "опирались исключительно на действующие нормы исторического образования без каких-либо политических пристрастий".

Напомним, ранее в этом году в учебниках английского языка для эстонских школ обнаружили карту Европы, где Крым показан частью территории Российской Федерации, а не Украины.

Также смотрите видеосюжет о скандале с "российским Крымом" на картах в дневниках, которые продавались в украинских гипермаркетах:

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Россия Крым аннексия Крыма русская весна
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