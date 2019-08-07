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Оккупанты Крыма продали "главную дачу СССР"

Сегодня, 16:31

Новым владельцем пансионата "Глициния" стало российское юридическое лицо

Вид на пансионат Глициния с моря. Фото: kafanews.com

Вид на пансионат Глициния с моря. Фото: kafanews.com

Вслед за проданным в прошлом году санаторием "Мизхир" оккупационные власти незаконно аннексированного Россией Крыма продали и пансионат "Глициния".

Об этом 7 августа сообщила "министр имущественных и земельных отношений Крыма" Анна Анюхина.

По ее словам, новым владельцем бывшей "государственной дачи СССР №1" в Нижней Ореанде, которую после оккупации полуострова "национализировали", стало юридическое лицо в России.

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Его имя Анюхина не озвучила, но назвала сумму, которую Россия выручила за пансионат – 1,2 млрд рублей (около 18,4 млн долларов).

Построенная в 1955 году усадьба считалась одним из излюбленных мест отдыха в Крыму генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева.

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После обретения Украиной независимости она оказалась на балансе Верховной Рады. При экс-президенте Леониде Кучме ее перевели на баланс государственной налоговой администрации, после чего в 2009 году вновь вернулась Раде.

Однако в 2010 году Хозяйственный суд Крыма решили перевести в структуру Государственного управления делами при президенте Украины, после чего началась судебная война за этот участок недвижимости.

В результате Севастопольский хозсуд и Севастопольский апелляционный хозяйственный суд подтвердили право Верховной Рады владеть пансионатом.

Также ходили слухи, что "брежневская" госдача №1 может стать собственностью президента России Владимира Путина.

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Крым санаторий глициния пансионат оккупация Крыма

Источник: Интерфакс

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