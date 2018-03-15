ПАСЕ готовит резолюцию о расовой дискриминации Россией крымских татар

На этой неделе за подготовку такой резолюции проголосовал мониторинговый комитет ПАСЕ

Парламентская Ассамблея Совета Европы подготовит доклад и резолюцию о расовой дискриминации Россией крымских татар в Крыму. Об этом в Facebok сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Только что Бюро ПАСЕ единогласно приняло решение о том, что Ассамблея подготовит отдельный доклад и резолюцию "Расовая дискриминация Россией крымских татар в Крыму", – написал он.

Он напомнил, что на этой неделе за подготовку такой резолюции проголосовал мониторинговый комитет ПАСЕ.

"Кроме того есть основания полагать, что на апрельской сессии ПАСЕ могут быть проведены дебаты по атаке нервно-паралитическим газом "Новичок" в Солсбери и по незаконным выборам в Крыму", – добавил он.

Напомним, Верховная Рада ранее призвала международное сообщество осудить запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

Как известно, в Киеве презентовали пособие для госслужащих "Политика в отношении Крыма. Рекомендации", в котором разъясняется государственная политика по оккупированному полуострову.