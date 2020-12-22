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Плавали в оккупированный Крым: Украина арестовала 32 иностранных судна

22 декабря, 01:58

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Суда-нарушители внесут в базу розыска Интерпола

Прокуратура АР Крым и г. Севастополя установила 32 судна, которые нарушили порядок въезда/выезда из оккупированного Россией полуострова и по ее ходатайствам на них наложены аресты.

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Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Сейчас прокуроры планирует направить в украинское бюро Интерпола запрос для внесения этих судов в базу розыска, а также запросить у иностранных государств международную правовую помощь для осуществления арестов.

Украина официально прекратила функционирование всех портов оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя и закрыла гавани для международного судоходства с июля 2014 году. Однако некоторые иностранные суда незаконно заходят в Крым, что квалифицируются как действия, подрывающие суверенитет Украины и нарушающие нормы национального законодательства и влечет за собой уголовную ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов.

В прокуратуре АРК отметили, что за последние годы количество иностранных судов, заходящих в порта Крыма, сократилось со 162 до 15. Нарушают украинское законодательство преимущественно судна под флагом России, реже – Сирии, Египта и Ливана, с которыми у Украины отсутствует международное сотрудничество в этом направлении.

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Напомним, министр обороны Украины Андрей Таран считает, что Россия в оккупированном Крыму ведет подготовку к размещению ядерного оружия.

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Крым прокуратура арест судна АРК
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