Предатели в Крыму нашли "причину", почему Украина должна дать воду

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Окупационные власти Крыма в очередной раз подтвердили наличие проблем из-за нехватки воды из Украины, заявив, что протекающая по территории трех стран – Украины, Беларуси и России – река Днепр принадлежит РФ.

Об этом заявил "постпред Крыма при президенте" Георгий Мурадов, потребовав у Украины пустить воду по Северо-Крымскому каналу на незаконно аннексированный Россией полуостров.

"Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ", — сказал 12 августа чиновник.

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Кроме того, Мурадов просил Кремль помочь начать переговорный процесс с Украиной о пропуске "их воды".

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Напомним, ранее в этом году глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал единственным условием, при котором материковая Украина может дать воду полуострову, "конкретный план деоккупации Крыма" с этапами, датами и хроникой вывода российских войск.

При этом постоянный представитель президента Украины в автономной республике Антон Кориневич назвал позицию Киева по непоставкам воды Северо-Крымским каналом в Крым "правильной и верной", поскольку таким образом Украина применяет имеющиеся у нее механизмы для давления на государство-оккупанта.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

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