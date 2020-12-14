Продажа Россией "Массандры" – военное преступление – прокурор АРК

Украина квалифицирует присвоение и продажу расположенного в оккупированном Крыму винзавода "Массандра" как военное преступление.

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Об этом заявил глава прокуратуры АР Крым и города Севастополя Игорь Поночовный в интервью "Зеркалу недели".

"В соответствии с IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года, государству-оккупанту запрещается присваивать как публичную, так и частную собственность на оккупированной территории. Государство-оккупант вправе пользоваться общественным имуществом только в военных целях", – подчеркнул прокурор.

По его словам, в случае с "Массандрой" ее имущество после оккупации полуострова РФ было фактически экспроприировано и передано в федеральную собственность – управлению делами президента РФ, и затем возвращено в "собственность Республики Крым", а "никакой военной необходимости в таком присвоении и передачи имущества не было".

Поночевный подчеркнул, что оккупационная администрация, кроме того, незаконно завладела этим имуществом, еще и незаконно им распоряжается.

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В общем прокуратура АРК и Севастополя помимо этого расследует еще несколько эпизодов, касающихся имущества "Массандры": продажу земли под виноградниками в Гурзуфе и производство в отношении "директора" "Массандры" Янины Павленко, которая самовольно открыла 240-летнюю бутылку "Херес де ля Фронтера" для Владимира Путина и Сильвио Берлускони. Теперь к делам по "Массандре" добавится и производство по компании-покупателю.

В то же время в Министерстве иностранных дел Украины назвали продажу Россией крымского винзавода "юридически ничтожным" решением.

"РФ, как государство оккупант, в очередной раз нагло нарушила нормы международного права. В условиях санкционной изоляции в Кремле за копейки пустили с молотка активы незаконно экспроприированного украинского концерна "Массандра" своей же дочерней компании. Это решение юридически ничтожно и Россия понесет за это ответственность", – написала замминистра Эмине Джапарова.

Напомним, ранее стало известно, что дочерняя компания банка "Россия" ООО "Южный проект" купила 100% акций винзавода "Массандра" за 5 млрд 327 млн рублей. Основного акционера этого банка Юрия Ковальчука СМИ называют близким другом президента РФ Владимира Путина.

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