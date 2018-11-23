Россию могут признать страной-спонсором терроризма: генерал-разведчик назвал причины

ООН впервые может принять жесткую резолюцию против РФ в ответ на продолжение ее агрессии против Украины

На заседании Генеральной ассамблеи ООН, которое должно состояться в декабре 2018 года, в проект резолюции по вопросу милитаризации Азовского моря впервые включен пункт, в котором Россия признается спонсором терроризма. Есть шансы, что проект этого решения в данной редакции будет поддержан большинством делегатов съезда.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

"Готовится резолюция Генеральной ассамблеи ООН по крымским проблемам и ситуации в Черном/Азовском морях. В документе впервые Россия будет признана страной, которая финансирует терроризм. По моему мнению, она уже давно является не только источником, но и донором терроризма, что выражается в конкретных действиях РФ и на Ближнем Востоке, и в Украине, и других регионах мира. Практически все действия России, которые уже стали публичными после ряда разоблачений и доказательств, имеют четкие признаки террористической деятельности. И думаю, впоследствии Россия понесет конкретную ответственность", – спрогнозировал он.

По словам Богдана, рано или поздно мировое сообщество заставит РФ остановить свои агрессивные действия против Украины и ряда других стран, но для этого западным странам на данном этапе необходимо ужесточать санкции в отношении российской стороны.

Ранее сообщалось, что Третий комитет Генассамблеи ООН утвердил обновленный проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)". Соответствующий документ поддержали 67 стран-членов ООН, против – 26, воздержались – 82.

Постоянное представительство Украины при ООН сообщило, что ключевые элементы проекта резолюции включают ряд требований к Российской Федерации как к государству-оккупанту. В тексте документа указано "подтверждение недопустимости захвата территории Крыма силой и обязательство вернуть оккупированные территории".

Также речь идет об осуждении политически мотивированных преследований граждан Украины, о призыве освободить всех украинцев, которые незаконно содержатся в оккупированном Крыму и в РФ. Незаконно лишенные свободы украинский режиссер Олег Сенцов, активист Владимир Балкух и крымскотатарский правозащитник Эмир-Усеин Куку признаются политическими заключенными.

В тексте документа выражается "осуждение РФ за принудительный перевод населения в российское гражданство и привлечение к военным операциям, а также проведение незаконных избирательных кампаний", "призыв к РФ предоставить доступ к незаконно удерживаемым украинским гражданам на российской территории и в Крыму независимых врачей из международным медицинских организаций, а также украинских должностных лиц", и "призыв к РФ воздержаться от криминализации права на свободу слова и права на свободное собрание в Крыму, прекратить дискриминацию тех, кто не признает оккупацию".

Вместе с тем, высказывается требование к международным организациям и специализированным учреждениям ООН обозначить в официальных документах украинский полуостров как "Автономная республика Крым и город Севастополь (Украина), которые являются временно оккупированными Российской Федерацией".

В документе выражается поручение Генеральному секретарю ООН подготовить отчет о выполнении этой резолюции и разработать рекомендации для дальнейших действий.

Ранее во время выступления на общих дебатах 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН президент Петр Порошенко призвал членов ассамблеи поддержать новый проект резолюции по оккупированному Россией Крыму с целью поддержки украинских политзаключенных. В этом проекте резолюции перечислены имена всех украинских политзаключенных.