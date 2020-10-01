Что не так с ливнями в Крыму: сколько надо воды, чтобы напоить полуостров

Россия отрапортовала, что ливневые дожди, затопившие Севастополь, Керчь и другие города оккупированного Крыма – это все заслуга Кремля. Якобы именно Москва послала в на оккупированный полуостров спецсамолет, чтобы вызвать дождь для страдающеы от засухи земли и наполняи пересохшие водохранилища.

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Но эти несколько ливней не решат проблемы с водой на полуострове. Равно, как не решит ее срочно отправленный Москвой самолет Росгидромета, чтобы вызывать дождь.

Что не так с дождями

Последний день сентября отметился природным катаклизмом в Крыму. Ливни затопили Севастополь, Керчь, другие крымские населенные пункты.

Фото: sevastopol.su

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Казалось бы, крымчанам только радоваться: с начала сентября вода на полуострове подается буквально "по часам". Но в комментариях жители Крыма жалуются: ливни залили улицы городов, но на уровне воды в водохранилищах заметно не сказались.

Как оккупанты оправдались

Любопытно, что как раз накануне разгула стихии, доставившей столько неприятностей жителям крымских городов, Росгидромет отпрапортовал о прибытии в Крым специального самолета Як-42Д. С помощью него российские власти надеются решить проблему засухи, которая, по словам главы оккупационных властей Крыма Сергея Аксенова, стала рекордной за 150 лет. Кстати, это неправда: как рассказал сайту "Сегодня" директор Украинского гидрометоцентра Николай Кульбида, таких засух были десятки за это время.

"Просто, пока Крым не оккупировали, пока работал Крымский канал, их (засухи) не замечали. А сейчас нужно как-то оправдаться", – отметил Николай Кульбида.

Стала ли стихия, не повысившая уровень воды в водохранилищах, но значительно повысившая его на улицах следствием работы этого самолета, сказать трудно. По крайней мере, официальных заявлений оккупационных властей по этому поводу нет. Однако крымские эксперты заявили местным СМИ, что ливни – именно результат работы Як-42Д

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Тем не менее, по словам директора Гидрометцентра Украины Николая Кульбиды, решить проблему с водой в Крыму этот самолет не сможет.

Сайт "Сегодня" тем временем решил подсчитать, сколько дней должен идти ливень, подобный тому, что затопил улицы Севастополя, чтобы заполнить некоторые крымские водохранилища "с нуля и под завязку". Получилось немало:

/ Фото: Сегодня

Реклама / Фото: Сегодня

Тем временем пока улицы оккупированного полуострова заливает водой, в кранах крымчан вода появляется строго по расписанию. Вот такие графики можно отыскать на сайтах водоканалов Крыма.

Какой выход?

Россия обвиняет в сложившейся ситуации Украину, перекрывшую Крымский канал, до 2014 года снабжавший полуостров водой. Не так давно депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что направила Верховному комиссару ООН по правам человека письмо с призывом "решительно осудить преступные действия украинской стороны, грубо попирающие международное право и прямо нарушающие обязательства этой страны в области прав человека". Имея ввиду перекрытие Крымского канала.

Украина в свою очередь отмечает, что обеспечение гражданского населения продовольствием, водой, лекарствами – обязанность оккупанта. Это прямо предусмотрено статьей статьи 55 Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 (Четвертая Женевская конвенция). Это конвенция обязательна к исполнению всеми государствами, вне зависимости, подписали они ее или нет.

Фото: RoksolanaToday, Twitter

При этом в случае деоккупации Крыма, вывода из него оккупационных войск и администрации, восстановления территориальной целостности Украины в рамках, признанных международным правом, вопрос подачи воды в Крым будет решен очень быстро.

Вот так выглядели улицы Севастополя 30 сентября:

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