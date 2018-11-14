Оккупанты не пустили в Крым "санкционные" сыры и мясо

У гражданки в сумке находилось почти 7 кг сыра и более 7 кг мясных изделий в заводской упаковке с маркировкой

В пункте пропуска Армянск должностные лица Крымской таможни совместно выявили у двух граждан сопредельного государства 17 упаковок сыров производства Италии и 12 упаковок мясных изделий. Об этом сообщает пресс-служба Крымской таможни, – передает Керчь.ФМ.

В ходе проведения таможенного досмотра, в ручной клади мужчины, сотрудники таможни выявили 8 килограмм сыра и более 7 килограмм мясных изделий. У гражданки в сумке, находилось почти 7 килограмм сыра и более 7 килограмм мясных изделий в заводской упаковке с маркировкой.

В обоих случаях продукты питания входили, в так называемый, "санкционный список" и прибыли из страны, в отношении которой Россельхознадзором введены временные ограничения в связи с ухудшением эпизоотической ситуации.

По факту правонарушений в отношении граждан Украины возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.16.3 КоАП РФ, а также вынесены определения о возбуждении дел об административных правонарушениях по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ.

Сыры и мясные изделия производства Италии в количестве 29,3 килограмма изъяты и будут уничтожены путём сжигания в печи.

Напомним, в аннексированном Крыму российские чиновники продолжают осуществлять продуктовые рейды. В конце января в Феодосии Россельхознадзор обнаружил и сжег около 150 килограммов колбас и сыров украинского и европейского производства. Эта продукция попадает под санкции Кремля.

На днях в Крыму также задержали мужчину, который пытался ввезти на полуостров 20 килограммов украинской колбасы и сыра. Продукты, примотанные скотчем к телу, были изъяты и якобы уничтожены.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.