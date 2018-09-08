Теплоход со 150 пассажирами всю ночь "болтало штормом" у берегов Крыма

Судно, следовавшее из Ялты, из-за волн высотой в 3-4 метра было вынуждено встать на якорь, причалить ему удалось только утром

Следовавший из Ялты со 152 пассажирами на борту прогулочный двухпалубный теплоход не мог в ночь на субботу пришвартоваться к причалу в Судаке из-за сильного шторма. Причалить плавсредству удалось только утром. Об этом сообщила пресс-служба так называемого "министерства чрезвычайных ситуаций Крыма".

"Около полуночи поступил сигнал о том, что теплоход, следовавший по маршруту Ялта – Судак, в связи с неблагоприятными погодными условиями (волнение моря 5 баллов, дождь, ветер 10-12 м/с) не может пришвартоваться к причалу в Судаке, в связи с чем, вынужден был встать на якорь в бухте пгт Новый Свет. Учитывая высоту волн 3-4 метра выход в море плавсредств для буксировки был невозможен", – отмечено в сообщении.

Сигнал SOS не подавался.

"К утру под пристальным вниманием экстренных служб теплоход сумел причалить в Судаке. Никто не пострадал", – отметили спасатели.

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