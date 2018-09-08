Теплоход со 150 пассажирами всю ночь "болтало штормом" у берегов Крыма

Сегодня, 15:27

Судно, следовавшее из Ялты, из-за волн высотой в 3-4 метра было вынуждено встать на якорь, причалить ему удалось только утром

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Следовавший из Ялты со 152 пассажирами на борту прогулочный двухпалубный теплоход не мог в ночь на субботу пришвартоваться к причалу в Судаке из-за сильного шторма. Причалить плавсредству удалось только утром. Об этом сообщила пресс-служба так называемого "министерства чрезвычайных ситуаций Крыма".

"Около полуночи поступил сигнал о том, что теплоход, следовавший по маршруту Ялта – Судак, в связи с неблагоприятными погодными условиями (волнение моря 5 баллов, дождь, ветер 10-12 м/с) не может пришвартоваться к причалу в Судаке, в связи с чем, вынужден был встать на якорь в бухте пгт Новый Свет. Учитывая высоту волн 3-4 метра выход в море плавсредств для буксировки был невозможен", – отмечено в сообщении.

Сигнал SOS не подавался.

"К утру под пристальным вниманием экстренных служб теплоход сумел причалить в Судаке. Никто не пострадал", – отметили спасатели.

Как сообщалось, на острове-заповеднике Джарылгач в Черном море застряли около 300 человек. Люди отправились туда на морскую прогулку, однако внезапный шторм иначе распорядился их планами. 

Также шторм помешал круизному лайнеру "Принцесса Днепра" зайти в Одессу.

Кроме того, мы писали о корабле с украинцами, который потерпел аварию у берегов оккупированного Крыма.
теплоход, пассажиры, судак

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Источник:

Интерфакс

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