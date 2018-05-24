Тымчук рассказал, почему Крыму грозит усиление международной блокады

Сегодня, 13:53

Крым все больше вовлекается в обслуживание российских военных авантюр, отметил нардеп

Дмитрий Тымчук. Фото: facebook.com/dmitry.tymchuk
Дмитрий Тымчук. Фото: facebook.com/dmitry.tymchuk

Решение президента РФ Владимира Путина передать захваченный в Крыму феодосийский завод "Море" корпорации "Ростех", которая управляет большей частью российского ВПК, приведет к ужесточению санкций против полуострова. Об этом в Facebook сообщил народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Концерн "Калашников" на 75% – это частная собственность. Основной владелец – нынешний 42-хлетний гендиректор концерна Алексей Криворучко. Номинально. Потому что стать владельцем такого актива в России случайный человек (который 5 лет назад вообще не имел отношения к "оборонке") не может. При всех талантах, он либо должен входить в ближний круг верхушки Кремля, либо работать наёмным менеджером на эту верхушку. В данный момент Криворучко является основным претендентом на должность заместителя министра обороны РФ по вооружению и взаимодействию с ОПК. Т.е., он менеджер, которому владельцы России доверили управлением ценным активом, а вскоре доверят 19 трлн. рублей на модернизацию армии РФ", – написал он.

Тымчук напомнил, что интенсивная приватизация "Калашникова" началась относительно недавно – в мае 2014 г., вскоре после начала агрессии РФ против Украины. В феврале 2018 г., после продажи очередного пакета акций, у государства остался только блокирующий пакет 25%+1 акция.

"Таким образом, на продаже львиной доли российского стрелкового (и не только) оружия легально зарабатывают миллиарды частные лица, пока рядовые россияне едут наемниками на Донбасс и в Сирию, чтобы заработать на чужой крови. Теперь эти же лица в качестве трофея получат завод "Море", который будет включен в цепочку обслуживания военной базы в Крыму", – написал он.

Нардеп отметил, что "Ростех", "Калашников" и завод "Море" находятся под международными санкциями.

"Т.е., никаких приличных заказов, кроме как от российского Минобороны, феодосийское предприятие в принципе получить не может. Крым все больше вовлекается в обслуживание российских военных авантюр, в частности, не только на Донбассе, но и в Сирии. Это означает только одно – ужесточение международной блокады. Потому что никто в здравом уме не допустит, чтобы производственные мощности на оккупированной территории безнаказанно работали на усиление страны-агрессора", – заявил он.

Ранее сообщалось, что введенные против АО "Концерн "Калашников" санкции закрыли для предприятия вход на 70-90% мирового рынка гражданского оружия, сообщается в квартальном отчете предприятия в среду.

В США началось расследование против американской оружейной компании, связанной с "Концерном Калашникова".
Крым, калашников, Тымчук, ростех

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Источник:

"Сегодня"

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