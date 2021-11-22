Уничтожали крылатые ракеты: Россия в оккупированном Крыму провела военные учения

Военнослужащие отработали задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению крылатых ракет условного противника

Условные крылатые ракеты были смоделированы электронным способом

Военные Российской Федерации провели учения в аннексированном Крыму по уничтожению крылатых ракет условного противника.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

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Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 Триумф и зенитных ракетно-пушечных комплексов Панцирь (российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования – ред.) провели плановое учение по поиску и уничтожению воздушных целей.

Условные крылатые ракеты были смоделированы электронным способом с различными параметрами скорости полета и высоты, что усложняло боевым расчетам поражение объектов.

"Расчеты ЗРК Триумф и ЗРПК Панцирь успешно выполнили поставленные задачи", – добавили в сообщении.

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Комплекс С-400 Триумф может поразить баллистические цели, летящие со скоростью 4,8 км/с на дальности до 60 км и предназначенные для уничтожения самолетов, крылатых ракет и других средств воздушно-космического нападения.

Угроза нападения России

Западные СМИ уже неоднократно писали о возможной угрозе нападения России на Украину из-за скопления войск на границе. Так, например, издание Politico ранее опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы запечатлены российские войска вблизи Украины, в частности в районе Курска, Брянска и Ельни.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия может напасть на Украину уже в конце января. Он даже озвучил сценарий, как это может произойти.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Россия действительно может совершить полномасштабное военное вторжение в Украину, но задействует ли она эту опцию, зависит от двух факторов.

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