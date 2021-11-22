Уничтожали крылатые ракеты: Россия в оккупированном Крыму провела военные учения

Военные Российской Федерации провели учения в аннексированном Крыму по уничтожению крылатых ракет условного противника.
Об этом сообщает Минобороны РФ.
Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 Триумф и зенитных ракетно-пушечных комплексов Панцирь (российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования – ред.) провели плановое учение по поиску и уничтожению воздушных целей.
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Условные крылатые ракеты были смоделированы электронным способом с различными параметрами скорости полета и высоты, что усложняло боевым расчетам поражение объектов.
"Расчеты ЗРК Триумф и ЗРПК Панцирь успешно выполнили поставленные задачи", – добавили в сообщении.
Комплекс С-400 Триумф может поразить баллистические цели, летящие со скоростью 4,8 км/с на дальности до 60 км и предназначенные для уничтожения самолетов, крылатых ракет и других средств воздушно-космического нападения.
Угроза нападения России
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- Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия может напасть на Украину уже в конце января. Он даже озвучил сценарий, как это может произойти.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Россия действительно может совершить полномасштабное военное вторжение в Украину, но задействует ли она эту опцию, зависит от двух факторов.
Ранее мы писали:
- В Кремле опровергли слухи о возможном вторжении России в Украину, назвав их прикрытием для якобы силового освобождения Донбасса украинскими военными.
- Оккупанты разгромили целое село на Донбассе – оттуда уехали почти все местные жители.