В Крыму преподаватели морского вуза избили студента

/ Фото: Pixabay

В оккупированном Крыму в Керченском государственном морском технологическом университете подрались студент и трое преподавателей.

Как сообщили в пресс-службе подконтрольного России МВД по Крыму, об инциденте копам сообщили две стороны конфликта. На своей странице в соцсети сам студент Артем Беркус опубликовал фотографии синяков и разорванной одежды.

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По его словам, драка произошла 14 октября в кабинете деканата морского факультета. Беркус утверждает, что все началось после его попытки снять на мобильный телефон ответы "в грубом тоне" преподавателей на вопросы о расписании.

"В итоге меня бросили на пол и обездвижили. В это время я пытался снимать видео, но уже в лежачем положение, когда меня пытались удавить несколько человек и один сидел на моей груди. Жаль, что снять все самые жесткие моменты не получилось", – написал студент.

В полиции сообщили, что все обстоятельства инцидента выясняются. При этом в полиции не уточнили, кто был участником конфликта и получил ли кто-нибудь телесные повреждения. Кроме того, студент из-за конфликта намерен забрать документы из вуза.

Отметим, что это не первое ЧП в керченском вузе. В частности, годом ранее 17 октября в Керченском политехническом колледже устроили стрельбу из автомата, после чего в столовой учебного заведения сработало взрывное устройство, начиненное металлическими предметами. Жертвами теракта стал 21 человек, еще более полусотни – получили ранения различной тяжести.

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