В Крыму произошел выброс неизвестного вещества: люди жалуются на пострадавший урожай

В результате выброса появился желтый налет на металлических предметах, на крышах и на листьях деревьев

В городе Армянск на севере оккупированного Россией Крыма произошел выброс неизвестного вещества в атмосферу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя поставленного Кремлем "губернатора" Игоря Михайличенко.

По его словам, в результате выброса появился желтый налет на металлических предметах, на крышах и на листьях деревьев.

"Выехали представители прокуратуры, Роспотребнадзора и сотрудники министерства экологии. Проходят исследования", — отметил Михайличенко.

Чиновник заявил, что результаты экспертизы будут получены в ближайшие дни.

По информации СМИ, местные жители жалуются на пострадавший урожай в огородах.

В министерстве экологии и природных ресурсов Крыма сообщили, что жалобы поступали из двух соседних городов: Армянска и Красноперекопска.

"Привлечены сотрудники подведомственного Минприроды Крыма государственного автономного учреждения РК "Центр лабораторного анализа и технических измерений" для проведения отбора проб компонентов окружающей среды и проведения лабораторных исследований факторов негативного воздействия на окружающую среду", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, утечка неизвестного вещества произошла Варшаве – 14 человек госпитализированы.

Ранее мы писали о том, что токсичное вещество фенол вытекло из цистерны на химическом предприятии Chemotex в чешском городе Дечин, в результате чего пострадали 20 человек, двое из которых находятся в критическом состоянии.