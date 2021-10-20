В Крыму ввели абсурдные карантинные ограничения для пожилых людей

Российские оккупанты решили усилить в Крыму карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.
Об этом сообщил "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксёнов.
Ограничения для пожилых людей
С 25 октября оккупационные власти запретили жителям Крыма от 65 лет выходить из дома. Люди преклонного возраста могут покидать дома только в случае угрозы жизни и здоровью. Кроме того, оккупанты решили отменить льготный проезд в транспорте для этой возрастной категории.
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Обязательные QR-коды
С 25 октября в Крыму оккупанты ввели обязательные QR-коды для посещения ресторанов, кафе, баров, клубов, дискотек, фитнес-центров, театров, библиотек и музеев. Кроме того, заведениям общественного питания запрещено работать после 23:00.
Ограничения будут действовать до особого распоряжения оккупантов.
Перепись населения в Крыму
В оккупированном украинском Крыму начали перепись населения. Киев, Европейский Союз и США осудили действия оккупантов и призвали Москву воздержаться от незаконных действий.
Министерство иностранных дел Украины заявило, что такие действия РФ направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и являются продолжением попыток легитимизировать аннексию полуострова.
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