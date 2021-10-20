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В Крыму ввели абсурдные карантинные ограничения для пожилых людей

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
20 октября, 21:55
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Оккупационная власть продолжает ставить свои условия на украинском полуострове
Оккупанты в Крыму установили новые ограничения для людей из-за COVID-19/Коллаж: Сегодня
Оккупанты в Крыму установили новые ограничения для людей из-за COVID-19/Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты решили усилить в Крыму карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщил "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксёнов.

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Ограничения для пожилых людей

С 25 октября оккупационные власти запретили жителям Крыма от 65 лет выходить из дома. Люди преклонного возраста могут покидать дома только в случае угрозы жизни и здоровью. Кроме того, оккупанты решили отменить льготный проезд в транспорте для этой возрастной категории.

Обязательные QR-коды

С 25 октября в Крыму оккупанты ввели обязательные QR-коды для посещения ресторанов, кафе, баров, клубов, дискотек, фитнес-центров, театров, библиотек и музеев. Кроме того, заведениям общественного питания запрещено работать после 23:00.

Ограничения будут действовать до особого распоряжения оккупантов.

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Перепись населения в Крыму

В оккупированном украинском Крыму начали перепись населения. Киев, Европейский Союз и США осудили действия оккупантов и призвали Москву воздержаться от незаконных действий.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что такие действия РФ направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и являются продолжением попыток легитимизировать аннексию полуострова.

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