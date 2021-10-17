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Экологическая катастрофа? В Крыму берег Сиваша усеян трупами уток (видео)

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
17 октября, 14:52
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На берегу Сиваша заметили много мертвых птиц – в чем причина
На берегу Сиваша заметили мертвых уток
На берегу Сиваша заметили мертвых уток / Фото: Коллаж: Сегодня

Во временно оккупированном Крыму весь берег Сиваша усеян мертвыми утками. Некоторые местные жители считают, что это вспышка птичьего гриппа, другие же — что птицы отравились удобрениями.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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В публикации отметили, что еще весной так называемый "Институт биологии южных морей" зафиксировал в Сиваше повышенную концентрацию ртути.

"Самая вероятная причина: удобрения, которые ветер уносит с полей в сторону воды. Птицы теряют ориентацию в пространстве, странно двигаются, а потом умирают — все это симптомы поражения нервной системы", - говорится в сообщении.

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Профессор подконтрольной оккупантам кафедры экологии и зоологии академии Крымского университета считает, что виной всему птичий грипп. Однако возможность отравления химикатами тоже не исключает. Специалисты взяли пробы воды и воздуха — так они смогут установить, что же случилось.

Сиваш

Сиваш - система мелких мелководных (максимальная глубина до 3,5 м) заливов на западном берегу Азовского моря, между Херсонской областью и Крымом. Отделен от основной части Азовского моря песчаной косой Арабатская стрелка. Длина – около 200 км. Ширина – 2-35 км.

Берега Сиваша преимущественно низкие, пологие, топкие, летом покрываются слоем солей. Соединяется с Азовским морем Геническим проливом и проливом Промоина.

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