В оккупированном Крыму под Симферополем пересох знаменитый водопад (фото)

В оккупированном Крыму недалеко от Симферополя практически полностью пересох знаменитый водопад Су-Учхан, который является частью верхнего течения реки Кизилкобинка, исток которой находится в глубине знаменитых Красных пещер (Кизил-Коба).

Реклама

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

"Туфовая площадка и склоны горы Базар-Оба в урочище Кизил-Коба почти полностью пересохли. Лишь в некоторых местах на замшелых валунах слегка сочится вода", – пишет издание.

Водопад Су-Учхан в Крыму / Фото: Радио "Свобода"

Реклама

Отмечается, что сейчас из-за отсутствия дождей и снега Кизилкобинка, которая сливается с рекой Ангара, образуя самую длинную реку Крыма – Салгир – сильно обмелела.

В тренде На Буковине наводнение на полгода отрезало людей от цивилизации

Су-Учхан – одна из достопримечательностей ладшафтного парка "Урочище "Кизил-Коба". Во время таяния снега или проливных дождей Су-Учхан впадает в реку Кизилкобинку, которая устремляется вниз по каменистым склонам, образовывая водопады поменьше и неглубокие запруды.

Реклама

Напомним, в оккупированном Россией Крыму продолжаются серьезные проблемы с водой. В частности в Керчи жители центра города жалуются на полное отсутствие подачи воды.

Мы также писали, что эксперты прогнозируют продолжение засухи в Крыму в 2021 году – зима на полуострове будет теплой и бесснежной.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама