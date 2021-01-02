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В оккупированном Крыму под Симферополем пересох знаменитый водопад (фото)

2 января, 02:43

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Су-Учхан – одна из достопримечательностей полуострова

В оккупированном Крыму недалеко от Симферополя практически полностью пересох знаменитый водопад Су-Учхан, который является частью верхнего течения реки Кизилкобинка, исток которой находится в глубине знаменитых Красных пещер (Кизил-Коба).

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Об этом сообщает "Крым.Реалии".

"Туфовая площадка и склоны горы Базар-Оба в урочище Кизил-Коба почти полностью пересохли. Лишь в некоторых местах на замшелых валунах слегка сочится вода", – пишет издание.

Водопад Су-Учхан в Крыму

Водопад Су-Учхан в Крыму / Фото: Радио "Свобода"

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Отмечается, что сейчас из-за отсутствия дождей и снега Кизилкобинка, которая сливается с рекой Ангара, образуя самую длинную реку Крыма – Салгир – сильно обмелела.

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Су-Учхан – одна из достопримечательностей ладшафтного парка "Урочище "Кизил-Коба". Во время таяния снега или проливных дождей Су-Учхан впадает в реку Кизилкобинку, которая устремляется вниз по каменистым склонам, образовывая водопады поменьше и неглубокие запруды.

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Напомним, в оккупированном Россией Крыму продолжаются серьезные проблемы с водой. В частности в Керчи жители центра города жалуются на полное отсутствие подачи воды.

Мы также писали, что эксперты прогнозируют продолжение засухи в Крыму в 2021 году – зима на полуострове будет теплой и бесснежной.

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