В оккупированном Крыму погибли служащие ВДВ России

Во время неудачного десантирования военные сели на воду и утонули

Фото: Flickr

Очередные военные учения ВДВ России в оккупированном ею Крыму закончились гибелью двух российских десантников.

В пресс-службе Южного военного округа Вооруженных сил РФ сообщили, что во время учебно-тренировочных прыжков с парашютом на полигоне "Старый Крым" два военнослужащих-контрактника приземлились на воду, не смогли освободиться от купола парашюта и утонули.

Командование Воздушно-десантных войск РФ и правоохранительные органы учредили совместную комиссию, которой предстоит выяснить причины случившегося.

Напомним, что прошлой осенью на учениях вооруженных сил России в Дагестане также погибли военнослужащие – во время отработки десантирования в городе Каспийск затонул бронетранспортер, в котором находились двое солдат.

Кроме того, ранее в этом году российские солдаты погибли на учениях, которые проходили в непризнанной республике Абхазия. Во время следования колонны боевой техники в пункт постоянной дислокации один из бронетранспортеров сорвался в обрыв. В результате четверо военных скончались и еще двое получили тяжелые травмы.

В конце прошлого года Генеральная Ассамблея ООН, несмотря на противодействие РФ и ее сателлитов, приняла резолюцию, в которой Россию настойчиво призвали вывести войска из Крыма и прекратить оккупацию украинских территорий, а также прекратить преследовать коммерческие суда и ограничивать международное судоходство в Черном и Азовском морях. Подробнее в видеосюжете "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В оккупированном Крыму погибли служащие ВДВ России". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"