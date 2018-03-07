В оккупированном Крыму жестоко убили семью с трехлетним ребенком

В оккупированном Крыму нашли останки пропавшей семьи Ларьковых. Об этом на своей странице в соцсети рассказал местный активист Александр Талипов.

"Я сейчас в глубоком шоке, соболезную родным и близким этой молодой семьи Ларьковых. Нашли в п. Героевское, Керчь – убиты. Цена жизни людей 255 тысяч рублей. Убийца задержан – 1989 года рождения, работник керченской колонии. Как можно убить хладнокровно трехлетнего ребенка и семью?" - сообщил Талипов.

Ранее в Главном управлении Нацполиции в Киеве опубликовали фотороботы двух мужчин, которых подозревают в причастности к резонансному преступлению на ул. Лютеранской. Напомним, сегодня утром во дворе жилого дома местному 37-летнему жителю было нанесено ножевое ранение. В результате мужчина скончался в карете "скорой".

"Начато уголовное производство по части второй статьи 121 Уголовного кодекса Украины, это – тяжелые телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего. Проводятся все необходимые оперативно-розыскные и следственные действия по установлению лиц, причастных к совершению правонарушения", – сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Александр Пивовар.