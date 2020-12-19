Другого места нет: в Севастополе елку поставили на парковке для водителей с инвалидностью (видео)

На территории ТЦ много свободного места, но заняли именно место для людей с ограниченными возможностями

В аннексированном Крыму оккупанты установили елку прямо на месте для людей с инвалидностью.

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Видео появилось в Telegram-канале Mash.

"В Севастополе вовсю готовятся к Новому году. И даже ёлку вон нарядили – на парковке для водителей с инвалидностью", - говорится в сообщении.

Елку в нетипичном месте заметили возле одного из севастопольских ТЦ. Ее установили на месте для людей с ограниченными возможностями. Таким образом, водителей лишили парковочного места.

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Вокруг торговой площадки много свободного места, но, по какой-то неизвестной причине администрация решила, что дерево нужно установить именно в неположенном месте.

Видео: Mash

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Ранее мы сообщали, что в Черкассах главную елку города, которая расположена на Соборной площади, украсили амулетами "куриный глаз", известными также как "око дьявола".

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