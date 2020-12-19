Другого места нет: в Севастополе елку поставили на парковке для водителей с инвалидностью (видео)

В аннексированном Крыму оккупанты установили елку прямо на месте для людей с инвалидностью.
Видео появилось в Telegram-канале Mash.
"В Севастополе вовсю готовятся к Новому году. И даже ёлку вон нарядили – на парковке для водителей с инвалидностью", - говорится в сообщении.
Елку в нетипичном месте заметили возле одного из севастопольских ТЦ. Ее установили на месте для людей с ограниченными возможностями. Таким образом, водителей лишили парковочного места.
Вокруг торговой площадки много свободного места, но, по какой-то неизвестной причине администрация решила, что дерево нужно установить именно в неположенном месте.
Ранее мы сообщали, что в Черкассах главную елку города, которая расположена на Соборной площади, украсили амулетами "куриный глаз", известными также как "око дьявола".
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