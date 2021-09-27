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1600 гривен за "документ": на Прикарпатье разоблачили схему подделки COVID-сертификатов

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
27 сентября, 15:25
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Нарушители копировали бланки документов, а в них указывали ложные данные и ставили поддельные печати
На Прикарпатье разоблачили схему подделки документов
На Прикарпатье разоблачили схему подделки документов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ивано-Франоквской области СБУ разоблачила мужчину, который подделывал и продавал международные свидетельства о вакцинации от коронавирусной болезни. За одну такую фальшивку он получил 1600 гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Организовал сделку житель Ивано-Франковской области вместе с сообщницей – жительницей соседнего региона. Свой "офис" они обустроили в помещении одного из турагентств.

Копы задержали нарушителей. Фото: СБУ

По данным следствия, нарушители делали копии бланков свидетельств, заполняли их и ставили поддельную печать. Для большей правдоподобности там указывали, якобы свидетельства выданы больницами Киевской, Волынской, Винницкой и Черновицкой областей. "Заказы" отправляли по почте.

Преступный бизнес подельники начали еще в начале 2021 года – за неделю они "зарабатывали" более 30 000 грн. Подыскивали покупателей через турагенство – жертвами стали украинцы, а также граждане РФ и Молдовы.

Фото: СБУ
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Во время обысков в "офисе" нашли черновые записи с "клиентской" базой, поддельные справки о негативных ПЦР-тестах и фейковые международные свидетельства о вакцинации.

Организатору преступления уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 358.

Как могут наказать мужчину?

Правоохранители начали расследование по факту подделки и сбыта документов. В Уголовном кодексе Украины указывается, что такое нарушение наказывается так:

  • штраф до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или до шести месяцев ареста, или же до двух лет ограничения свободы.
  • штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или до шести месяцев ареста, или до двух лет ограничения свободы.

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