В Закарпатье туристам будут показывать настоящее ночное небо

На специальных площадках можно будет увидеть то, чего не видно в городе

Парк звездного неба собираются открыть в Закарпатье, сообщает "Ранок з Україною".

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Специальные площадки для наблюдения за звездами создадут в горах, на территории Лужанского национального природного парка. Новый туристический проект в первую очередь ориентирован на жителей больших городов, где звездного неба почти не видно.

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Ранее "Сегодня" сообщали о том, что недавние поиски при помощи телескопа Хаббл открыли необычный класс экзопланет – суперлегких планет с необычайно низкой плотностью, сравнимой с сахарной ватой. Новый тип небесных тел был открыт еще в 2012 году, но лишь теперь Хаббл смог уточнить их массу. Планеты оказались такими раздутыми из-за расширения их атмосфер, состоящих из самых легких элементов во Вселенной – водорода и гелия. Одна из озвученных теорий состоит в том, что "отечность" планет связана с молодым возрастом этой планетной системы, которой всего 500 миллионов лет.

Также "Сегодня" рассказывали о том, что NASA обнаружила планету, на которой может быть жизнь. Эта планета похожа на Землю.

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