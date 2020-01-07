NASA обнаружила планету, на которой может быть жизнь

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Космический телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) обнаружил новую планету, которая имеет размеры, сходные с Землей.

Планета вращается вокруг звезды, похожей на Солнце, и на ней потенциально может быть жизнь, сообщает NASA. Планета получила название TOI 700 d.

"TOI 700 d вращается с периодом 37 дней вокруг красного карлика TOI 700, от него получает 86% энергии, которую Солнце дает Земле", – говорится в сообщении.

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Ученые заявили, что за 11 месяцев наблюдений на звезде не обнаружили вспышек, что повышает шансы планеты быть пригодной для жизни.

Кроме TOI 700 d, в системе TOI 700 еще две планеты, ближайшая к звезде – каменная планета, имеет период 10 дней. Средняя планета, вероятно, газовая, ее период обращения – 16 дней.

Напомним, что ранее зонд NASA увидел на Марсе ровер Curiosity и аппарат InSight. Также недавно на Марсе обнаружили древний оазис пресной воды.

Ранее телескоп "Хаббл" получил невероятное фото из глубокого космоса. Также недавно астрономы во Вселенной запечатлели самый удивительный объект.

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