Билеты на автобусы и поезда в Ужгороде не продают: как живет город в "красной" зоне

Местные врачи удивляются, что до сих пор есть люди, которые не верят в опасность коронавируса

Ужгород вошел в "красную" зону карантина. Больницы в городе заполнены людьми, которые заразились инфекцией коронавируса, лаборатории работают сверхурочно. Закрыты магазины, не продают билетов на поезда. Строгие правила карантина нравятся не всем жителям Ужгорода.

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"Сегодня" побывали в хирургическом отделении Закарпатской областной больницы. Теперь оно принимает зараженных коронавирусом. Врачи здесь фактически живут: на вахту заступают неделю через неделю.

"Мы сейчас находимся в отделении реанимации. Видите – шесть мест, и все заняты. Больные – тяжелые, находятся на кислородной терапии", – говорит главный врач Закарпатской областной больницы Юрий Яцина.

Видео: Сегодня

Посещать больных строго запрещено. Под дверью – толпа, но охрана никого не пускает внутрь. Главный врач показывает палаты и удивляется, что до сих пор есть люди, которые не верят в опасность COVID-19. Все 85 кроватей – заняты. Среди пациентов есть и медики.

"Я работаю в приемном отделении, где самый большой отбор больных, которые попадают в больницу", – рассказывает одна из пациенток.

Несмотря на такую ​​сложную ситуацию, Ужгород пытается справиться собственными силами. Мэр заверил "Сегодня" – потребности в мобильных госпиталях нет, для всех инфицированных найдут место в больницах.

"Дополнительно мы развернули еще 35 койкомест в Ужгородской городской клинической больнице. Поэтому хочу сказать, что за границы Ужгорода на лечение не везут и не возили", – убеждает городской голова Ужгорода Богдан Андреев.

В городе не ходят автобусы. Полиция контролирует, чтобы в кафе и ресторанов не пускали посетителей. Большинство работают на вынос, маленькие магазинчики просто закрылись. Горожане преимущественно одобряют такие ограничения.

"Нужны ограничения, в городе очень много больных. Все больницы переполнены. Куда, в Сваляву ехать?", – говорит один из жителей Ужгорода.

"Думаю, что ограничения нужны. Сама переболела, поэтому знаю, что нужно предохраняться", – добавляет еще одна местная жительница.

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Против строгого карантина – частные предприниматели. Торговцы с ужгородского рынка вышли на акцию. Требуют разрешить работать. Сейчас на рынке можно приобрести только продукты – остальные прилавки отгородили.

"Колбасу можно купить, работаем, я только рад. Половину просто ленточками перегородили – здесь можно, а здесь – нельзя", – показывает предприниматель Сергей Илющенко.

Ужгород, Берегово и Перечин – в "красной" зоне карантина. Поэтому "Укрзализныця" ограничила движение поездов. В ближайшие две недели здесь нельзя приобрести билетов.

Пассажиров на этих станциях позволили только высаживать. А поезда, которые ранее отправлялись из областного центра, теперь будут выезжать из Чопа и Мукачева.

Ранее мы сообщали, что главный санитарный врач страны Виктор Ляшко назвал главное условие для введения жесткого карантина в Украине. Полный локдаун весной сработал на 100% и остановил распространение эпидемии.

Также напомним, в Украине в ближайшее время начнут использовать новые тесты на коронавирус. На закупку новых экспресс-тестов выделен миллиард гривен.

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