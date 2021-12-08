Боится чипа: на Волыни мама подростка через суд отказалась от ID-карты

На Волыни суд обязал выдать 16-летнему подростку вместо ID-паспорта в виде книжечки. С такой просьбой обратилась мать парня.
Об этом сообщает ZAXID.NET.
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Как стало известно, мать 16-летнего подростка выступила с тем, чтобы ее сыну выдали паспорт в виде старого образца, но ей отказали, объяснив, что выдают только ID-карты.
Впрочем, принимать паспорт нового образца женщина и ее сын не захотели, поскольку такой документ включает в себя чип с персональными данными, а от их обработки они решили отказаться.
В результате женщина подала иск с требованием признать отказ противоправным.
"Истец считает, что ответчик, отказывая ее сыну в оформлении паспорта в форме книжечки, грубо и безосновательно нарушает его законные права и интересы, поскольку ID-карта включает в себя бесконтактный электронный носитель с персональными данными, от обработки которых он отказывается", – говорится в деле.
В конечном итоге суд призвал выдать 16-летнему юноше паспорт в виде книжечки старого образца.