Буковинские маугли. Заберут ли детей у родителей, которые не пускают их в школу?

В Черновицкой области суд оштрафовал на 850 гривен отца четырех детей Дмитрия Попьюка

Отец решил заниматься с детьми самостоятельно. Коллаж "Сегодня"

Многодетного отца осудили за то, что четверо его детей не ходят в школу. Его позиция такова: они – не рабы, чтобы ходить учиться. Семья выехала на край горной деревни, родители не работают, живут с того, что дает природа. Почему выбрали жизнь подальше от общества и что ждет буковинских маугли, говорится в сюжете "Сегодня".

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Школьники играют, а Максим смотрит за ними со стороны. За третьеклассниками Самаковской школы наблюдает 8-летний Максим – самый маленький из семьи Попьюков. Он в школе в первый раз. До этого – учился исключительно дома. Мальчик стесняется и держится в стороне.

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"Мои дети наблюдают за теми детьми, которые как рабы идут в школу. Дети информацию, которую получают в школе, не используют.", – говорит Дмитрий Попьюк.

По таким убеждениям Дмитрий решил своих четырех детей в школу не водить. Несмотря на то, что имеет педагогическое образование. 8 лет работал учителем физкультуры в сельской школе. Теперь семья переехала фактически в горы. Семья Попьюков живет здесь, в селе Самакова, уже больше года. В школе, говорят, на занятиях детей ни разу не видели.

"Сначала были на семейной форме обучения, потом вообще прекратили общение с учителями", – рассказывает заместитель директора по учебновоспитательной работе симаковской школы Татьяна Марусяк.

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Максим в 3 классе, Попюк Михаил – 7 класс, Попюк Валентина – 9 класс и Марк уже в настоящее время должен был закончить 11 класс. Старший – Марк – на школьные экзамены не явился. От ВНО написал отказ. Не сдали ни одной контрольной и его братики и сестричка. Именно после такого протеста педагоги забили тревогу.

"С июля месяца мы ходили к ним, мы думали, что мы их уговорим. По законодательству среднее базовое образование должно быть обязательно. И за это отвечают родители", – рассказала и.о. начальник Конятинского территориального общества Ирина Сокиро.

Односельчане рассказывают — семья неплохая. Летом потеряли самого маленького сына. У него было

генетическое заболевание.

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Чиновники и педагоги обратились в суд. Там на отца наложили административный штраф в 850 гривен. После этого, вопреки своим убеждениям, Дмитрий Попюк пришел в школу и написал заявление на возобновление его детей на семейной форме обучения.

Какое наказание понесет отец

Дмитрия Попьюка признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей №184 – "Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей".

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