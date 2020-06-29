Четыре года назад в АТО погиб Василий Слипак: во Львове в память о герое открыли мурал

В центре Львова появился мурал, посвященный известному оперному певцу, солисту Парижской оперы, волонтеру и бойцу-добровольцу, Герою Украины Василию Слепаку, который погиб от пули снайпера 29 июня 2016 на Донбассе.

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Об этом сообщает "Радио Свобода".

На стене львовские художники нарисовали Василия Слепака как оперного певца и украинской бойца с позывным "Миф".

"Очень профессионально сделано и передает этот мурал сущность Василия, сущность его жизни передано на очень ограниченном пространстве, на стене. Мы живем в интенсивный и изменчивый информационный время. Поэтому такие акции, как во Львове, важны, чтобы фиксировать такую ​​память. Потому что таких героев в Украине много, Василий – один из них и важно это помнить ", - сказал брат Василия Орест.

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Отметим, что площадь, где на стене дома создан мурал, посвященный Василию, назвали его именем.

Во время открытия стенописи мужская хоровая капелла "Дударик", в которой пел Василий Слепыш, исполнила песни, которые пел и он, в частности на фронте.

Ранее украинский документальный фильм режиссеров Леонида Кантера и Ивана Ясния "Миф" о погибшем на востоке Украины оперном певце и добровольце Василии Слипаке победил в двух номинациях на португальском фестивале "Figueiro film art".

Также киевляне хотят создать сквер в честь всемирно известного украинского оперного певца и Героя Украины Василия Слипака, который погиб в бою на Донбассе.

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