Коронавирус на Буковине: что известно о погибшем 19-летнем парне

Его брат сейчас на аппарате ИВЛ в тяжелом состоянии

В Черновицкой области, где ранее коронавирус нашли у двух новорожденных, на Пасху с подозрением на эту инфекцию умер 19-летний местный житель. Известно, что как минимум у одного человека из контактных лиц парня уже подтвержден COVID-19. Об этом на своей странице рассказал глава Сторожинецкой районной государственной администрации Дмитрий Балинов.

Житель села Иживцы скончался 19 апреля в Сторожинецкой ЦРБ.

"Парень, 24.07.2000 г.р., 19 лет. Был госпитализирован утром 17 апреля по направлению семейного врача с диагнозом "внегоспитальная правосторонняя верхнедолевая пневмония". Экспресс-тест дал отрицательный результат. Но есть подозрение на коронавирус. Потому что как минимум у одного из его контактных лиц подтвержден COVID-19", – рассказал Балинов.

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По его словам, врачи приложили максимум усилий, чтобы спасти молодому человеку жизнь.

"Он был подключен к оксигенатору, затем находился на инвазивной вентиляции легких. Заключительный диагноз: "внегоспитальная двусторонняя полисегментарная вирусно-бактериальная пневмония, отек легких, бактериальный шок". У парня не было никаких сопутствующих диагнозов", – сообщил председатель Сторожинецкой РГА.

Кроме того, в больнице с тяжелой вирусной пневмонией на инвазии находятся родственники умершего.

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"Его брат, 1995 г.р., сейчас на аппарате ИВЛ в тяжелом состоянии", – уточнил Балинов.

По данным местных СМИ, один из членов этой семьи недавно вернулся из-за рубежа, где находился на заработках.

Напомним, пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине уже прогнозируют в начале мая, а не в конце апреля, как ожидалось раньше.

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Об этом на совещании по преодолению эпидемии сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому премьер-министр Денис Шмыгаль, добавив, что после прохождения пика начнется внедрение антикризисных мер по поддержке экономики.

Тем временем во многих европейских странах, где уже пройден пик COVID-19, начали ослаблять карантин. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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