Пик эпидемии коронавируса в Украине "перенесли": подробности

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине наступит в начале мая, а не в конце апреля, как сообщалось раньше.

Об этом на совещании по преодолению эпидемии 20 апреля сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому премьер-министр Денис Шмыгаль, добавив, что после прохождения пика начнется внедрение антикризисных мер по поддержке экономики.

Кроме того, на совещании обсуждался вопрос выплат врачам и медицинскому персоналу, которых задействуют в борьбе с распространением болезни – деньги будут выплачены в конце апреля, вместе с основными зарплатами.

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Также в правительстве объяснили причины задержки получения данных о количестве зараженных коронавирусом из семи областей.

В тренде COVID-19: в Украине выросло число зараженных

"В одном из регионов произошла техническая ошибка, где перезагружали оборудования, но в целом на Пасху много украинцев с подозрительными симптомами решили не обращаться к врачам", – сообщили в правительстве, пообещав включить в общую статистику все данные.

Вдобавок к этому президент поблагодарил Национальную гвардию за помощь с разгрузкой самолетов, которые привозят средства защиты.

Напомним, что по состоянию на 20 апреля в Украине было 5710 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, за сутки этот показатель вырос на 261.

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