В Черновицкой области коронавирус нашли у двух новорожденных

У их матерей тоже подтвердили COVID-19

В Черновицкой области коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили у двух новорожденных детей. Об рассказали в пресс-службе Черновицкой ОГА, сообщает "Укринформ".

Как выяснилось, у матерей детей тоже подтвердили коронавирус. Один младенец сейчас находится дома на самоизоляции. А вот со вторым ситуация сложнее – ребенка 14 апреля госпитализировали в реанимацию из-за врожденной патологии. Всего с начала вспышки в области COVID-19 подтвердили у 68 детей. Шесть из уже удалось вылечить.

Отметим, что на данный момент в буковинских больницах находятся 339 человек с коронавирусом и с подозрением на него. Только за последние сутки в области госпитализировали 43 человека.

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Областная клиническая больница. В реанимационном отделении лечат девять больных. Из них к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены две женщины, 64 и 69 лет (в обоих коронавирус подтвердили). Состояние женщин оценивают как стабильно тяжелое. Остальные пациенты находятся на кислородной поддержке. У четверых из них COVID-19 уже подтвердили.

Черновицкая городская больница №1. В реанимации пятеро больных. Троих из них подключили к аппаратам ИВЛ. Речь идет о 64-летней женщине с сахарным диабетом (COVID-19 уже подтвердили) и 69-летнем мужчине с избыточным весом ( у пациента подозрение на коронавирус). Третий пациент – 80-летний мужчина. Еще два человека с подозрением на коронавирус находятся на кислородной поддержке.

Глыбокская центральная районная больница. В реанимации находятся четверо пациентов, они на кислородной поддержке. У трех из них уже подтвердили COVID-19, у еще одного – подозрение. Одна из пациентов находится в тяжелом состоянии – ее госпитализировали с инфарктом и гепатитом.

Кицманская центральная районная больница. В реанимации находится один пациент с подозрением на COVID-19. Его перевели из инфекционного отделения из-за пневмонии.

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Новоселицкая центральная районная больница. В тяжелом состоянии в реанимации находится 57-летняя женщина, ее уже подключили к аппарату ИВЛ. Коронавирус у женщины уже подтвердили.

Хотинская центральная районная больница. В реанимации одна пациентка с подтвержденным коронавирусом. Она находится на кислородной дотации.

На данный момент в Черновицкой области подтвердили 589 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 21 пациента уже удалось вылечить.

Всего в Украине подтвердили 3764 случая заражения COVID-19. Коронавирус в стране уже унес жизни 108 человек: 56 мужчин и 52 женщины.

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