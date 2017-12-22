День энергетика: как работают электросварщики на ТЭС

Вчера, 20:01

У Дмитрия – шестой разряд электро сварщика, а самой профессии он уже посвятил более 14 лет жизни


В Украине 22 декабря отмечают день энергетика, а это – десятки профессий. Одной из ключевых и самых ответственных является профессия электросварщика.

На Бурштынской ТЭС настроение больше рабочее, чем праздничное – здесь круглосуточно, в три смены реконструируют десятый энергоблок станции, чтобы она давала больше электричества и тепла, а также уменьшала выбросы в атмосферу.

Кто-то свою смену завершает, а элекросварщик Дмитрий Ямнич – только начинает. Первым делом он должен подготовить к монтажу один из насосов станции – приварить специальные крепления, которые подключат его к коммуникациям десятого энергоблока.

У Дмитрия шестой разряд электро сварщика – самый высокий. Самой профессии он уже посвятил более 14 лет жизни. Дмитрий живет в Орлове в общежитии. На выходные обычно ездит домой – во Львовскую область, в село Владимирцы. Он – один из почти 800 подрядных рабочих, привлеченных к ремонтным работам на станции. Станцию он знает, как свои пять пальцев.
энергетика, тэс, ивано-франковская область, Бурштынская ТЭС

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"Сегодня"

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