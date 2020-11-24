Депутаты Львовского горсовета собираются на первую сессию: Садовой заявляет об "узурпации"

/ Фото: ZN.ua

Во Львове на первую сессию собирается новый состав депутатов городского совета.

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Об этом сообщает "ZN".

Повестка дня еще не известна. В сессионном зале ратуши пока даже не поставили стулья, однако депутаты и журналисты продолжают прибывать.

В то же время переизбранный городской голова Львова Андрей Садовой заявляет о незаконности этой сессии. По его словам, городской избирком тайно принял решение, которое позволило сформировать горсовет до того, как мэр получит полномочия.

Что происходит?

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Накануне Садовой заявил, что городская территориальная избирательная комиссия Львова в ночь на 23 ноября приняла решение назначить дату первой сессии новоизбранного горсовета на 24 ноября. Об этом якобы он узнал из СМИ.

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По мнению политика, целью такого решения является узурпация власти в городе, несмотря на волеизъявление львовян.

"С приведением к присяге нового совета предыдущий городской голова теряет полномочия. Новоизбранного мэра к присяге завтра (24 ноября) еще не приведут, поскольку есть предусмотренное законом время на подсчет голосов, потенциальные жалобы и иски. Поэтому новый совет заработает без нового председателя. Совет в таком полулегитимном состоянии может действовать несколько недель, выбирать руководящие органы... принимать любые другие решения — бюджет, имущественные вопросы и прочие", — подчеркнул он.

Представитель партии "ЕС" Петр Адамык отметил, что обвинения городского головы безосновательны. Он сослался на закон о местном самоуправлении, который требует проведения сессии горсовета не позднее чем через две недели после утверждения ТИК списка избранных депутатов.

"То есть мы только требуем исправить ошибку и провести первую сессию в соответствии с законом. Чтобы не начинать работу этого созыва с нарушений законодательства. К чему нас, кстати, сейчас и склоняет мэр", — утверждает политик.

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Как сообщалось ранее, в Украине 22 ноября состоялся второй тур выборов мэров в 11 городах. Некоторые ТИК уже закончили обработку голосов и назвали победителей. Сайт "Сегодня" собрал данные о результатах голосования.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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