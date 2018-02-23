Двое военных из Хмельницкой области собирали с коммерсантов "дань"

Сегодня, 15:24

Местные торгаши оборудовали нелегальные торговые точки возле воинской части

Во время задержания. Фото: пресс-служба СБУ
Во время задержания. Фото: пресс-служба СБУ

В Хмельницкой области поймали на взятках командира и его заместителя одной из воинских частей.

"Правоохранители установили, что более полугода должностные лица получали ежемесячную "дань" от коммерсанта за деятельность нелегальных торговых точек на территории, прилегающей к воинской части", – сообщают в СБУ.

Военные получали с бизнесменов по 3000 гривен в месяц за "невмешательство" в их предпринимательскую деятельность.

Правоохранители "взяли" командира на территории части во время получения очередной ежемесячной дани, а заместителя задержали в Киеве, где он находился в командировке.

Открыто уголовное производство, решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области задержали на взятке работника пограничной службы и таможенника.  Орудуя в пункте пропуска, они незаконно получили 750 долларов.

А в Черкасской области пьяный командир роты – военнослужащий Высокомобильных десантных войск ВСУ – едва не подорвал гранатой личный состав.

Также  во Львове на взятке попался сотрудник Управления СБУ во Львовской области, который требовал с граждан 6500 долларов.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

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