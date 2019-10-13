Экслюзив: двор дома в Черткове вымощен еврейскими надгробиями

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В Тернопольской области жители одной из многоэтажек Черткова ежедневно ходят по надгробным плитам с еврейского кладбища. Когда-то ими замостили двор дома, хотя в соседних дворах уложили брусчатку. На многих надгробиях сохранились надписи на иврите.

"Сегодня" узнали, кто разорил кладбище и как власти города собираются исправлять ситуацию.

"Вот здесь где-то есть надпись. И вот здесь тоже, вот, видите, какая хорошая надпись", – показала на плиты во дворе жительница Черткова Людмила Шардин.

В самом центре города Чертков, во дворе многоэтажного дома – фактически кладбище. Вместо аслфальта двор вымощен сотнями еврейских надгробий – мацевами.

"Верите, я уже 19 лет здесь живу, и уже немножко привыкла. А людям, которые приходят в гости, и даже покупают квартиру и заезжают, немножко жутко", – рассказала Нина Минда.

По словам жительницы дома Ольги Пундий, она переехала в этот дом три года назад. Когда с мужем разглядели двор, оторопели: еврейские надгробия – везде.

"Муж говорит: "иди сюда посмотришь, какие у нас непонятные плиты". И мы подошли и увидели – здесь есть надписи. И здесь нам начали соседи из дома рассказывать, что здесь рядом кладбище", – отметила женщина.

Старожилы рассказали "Сегодня" – мацевы с кладбища укладывали во дворе советские солдаты: на еврейском кладбище в 1949 году строили больницу, а надгробия демонтировали.

"Кто дал идею – зачем зарыл те плиты. Там одни плиты лежали горизонтально, а другие – вертикально. Горизонтальные остались, а вертикальные сняли и привезли сюда, уложили во дворе", – говорит местный житель Ярослав Шардин.

Жильцы дома рассказали, что после войны в этой многоэтажке селили семьи советских офицеров. Но нынешние жители категорически против такого "благоустройства".

"Обращались неоднократно. Обращались, и писали заявления, но реакции не было. Приходили экскурсоводы, приводили сюда группы. Группы смотрели, фотографировали, говорили, что они нам как-то помогут нам, обратят внимание, но, как видите, пока результата нет", – отметила председатель Организации совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) Нина Минда.

Мэр Черткова признался "Сегодня", что узнал о могильных плитах недавно.

"Это явление нужно искоренять, чтобы так не было. Думаю, что мы в следующем году дадим деньги на поддержку этого ОСМД. И в этом дворе мы перестелим мостовую, а еврейские памятники, надгробия перевезем на их кладбище. Таких кладбищ в Черткове два", – рассказал мэр Черткова Владимир Шматько.

Во время оккупации в Черткове нацисты убили сотни евреев. После того, как еврейские мацевы заберут со двора, их планируют использовать при сооружении памятника жертвам Холокоста.

Напомним, ранее в киевском Национальном заповеднике "Бабий Яр" были восстановлены надгробные памятники, которые были сброшены в овраг после уничтожения еврейского кладбища.

Также мы писали об инциденте во Львовской области, где копы пресекли коррупционный "бизнес" депутата одного из сельсоветов, возглавлявшего который возглавлял комиссию по контролю за захоронениями.

"За 12 тыс. гривен злоумышленник брался помочь получить "место" для захоронения на кладбище в пригороде Львова. Мужчина был задержан при получении неправомерной выгоды в сентябре прошлого года", – сообщает львовская полиция.

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