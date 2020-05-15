Фонд Рината Ахметова передал 1750 экспресс-тестов на коронавирус бригадам экстренной помощи Черновицкой области

Фонд Рината Ахметова передал 1750 экспресс-тестов для выявления COVID-19 Черновицкому областному центру экстренной медпомощи и медицины катастроф. Они предназначены для диагностирования работников бригад скорой помощи.

Всего Фонд Рината Ахметова приобрел и передает работникам экстренной помощи 20 000 экспресс-тестов для выявления коронавируса. Часть этой помощи уже получили медики Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой, Тернопольской и Житомирской областей.

"Сегодня медики находятся в наиболее уязвимой группе риска, особенно бригады скорой помощи. Ведь зачастую именно они первыми контактируют с носителями инфекции. Эти тесты позволяют очень оперативно и качественно провести анализ. Это лишь часть масштабной помощи, которую Украине с февраля начал оказывать Ринат Ахметов. На борьбу с эпидемией COVID-19 он выделил 300 миллионов гривен, для чего объединил ресурсы Фонда, ФК "Шахтер" и бизнесов SCM. Они были направлены на решение главных медицинских потребностей страны", – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

В свою очередь директор Департамента здравоохранения Черновицкой облгосадминистрации Олег Чорный отметил важность такой помощи:

"Пока невозможно говорить о том, что пик пройден. Ситуация меняется очень быстро. Благодарим Фонд Рината Ахметова за поддержку".

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Как пояснил руководитель Черновицкого областного центра экстренной медпомощи Владимир Еленев, медики региона ждали эти тесты.

"Хотел бы выразить благодарность Фонду Рината Ахметова за помощь. В этих тестах крайне нуждаются очень многие наши работники, особенно в сельской местности", – рассказал Владимир Еленев.

Он отметил, что это не первая помощь Черновицкой области от Фонда. В рамках проекта "200 скорых для Украины" местные медики получили семь спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. Сегодня четыре из них работают непосредственно в областном центре экстренной медпомощи.

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