Фонд Рината Ахметова передал 2800 экспресс-тестов медикам скорой помощи Тернопольской области

Помощь предназначена исключительно для тестирования медиков, которые рискуют больше других

Фонд Рината Ахметова передал 2800 экспресс-тестов для медиков Тернопольской области – они предназначены исключительно для бригад экстренной неотложной помощи.

"Ринат Ахметов выделил 300 миллионов гривен на борьбу с COVID-19. Они направлены на решение важнейших медицинских потребностей страны, которые определены в координации с Министерством здравоохранения. Чтобы предотвратить эпидемию, нужно действовать на опережение, и именно тесты позволяют предельно быстро выявить заражение. Поэтому Фонд закупил и передал в регионы 300 000 экспресс-тестов для диагностики пациентов. Но тесты не менее важны и для самих медиков, особенно бригад скорой помощи, которые оказались в самой уязвимой группе риска. Поэтому для них были дополнительно приобретены и доставлены в Украину еще 20 000 тестов. Часть этой помощи Фонд уже передал медикам Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областей", – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

По ее словам, Фонд не впервые помогает сфере неотложной медицины. В 2019 году в рамках проекта "200 скорых для Украины" современные автомобили скорой помощи получили все регионы страны. Так, в Тернопольской области работают четыре уникальные машины, которые сами медики называют "палатой интенсивной терапии на колесах".

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Бригады на трех внедорожниках приезжают к пациентам даже в самых труднодоступных районах. Также область получила автомобиль неонатальной скорой, где изначально был установлен аппарат искусственной вентиляции легких. В условиях эпидемии коронавируса он стал особенно необходим.

Заместитель главы Тернопольской облгосадминистрации Виктор Устенко отметил важность этой помощи.

"Сегодня в стране чрезвычайная ситуация. Важно включиться всем, чтобы помочь государству бороться с эпидемией. Спасибо большому бизнесу, за то, что откликнулись", – заявил он.

В свою очередь, начальник управления здравоохранения Тернопольской ОГА Владимир Богайчук рассказал об активной помощи региону не только в период пандемии.

"Фонд Рината Ахметова передал нам машины скорой помощи, средства индивидуальной защиты, экспресс-тесты. Спасибо за то, что помогаете, понимаете ситуацию, присоединяетесь к хорошим делам", – сказал чиновник.

По словам директора Тернопольского центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Михаил Джус, сегодня особенно важно не допустить распространения болезни среди сотрудников скорой помощи и поблагодарил Фонд за тесное сотрудничество.

"С Фондом Рината Ахметова мы начали работать в 2019 году. Получили машины скорой помощи. Они все оснащены современным медицинским оборудованием. В период пандемии было трудно со средствами индивидуальной защиты. Благодарю Фонд, что помог нам с ними и отдельное спасибо за тесты, которые мы получили сегодня", – подчеркнул медик.

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Подробно о том, как Фонд Рината Ахметова помогает Украине бороться с коронавирусом, смотрите в нашем материале.

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