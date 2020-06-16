Фонд Рината Ахметова передал аппараты ИВЛ Ивано-Франковской области

Фонд Рината Ахметова передает украинским государственным больницам 32 высококлассных аппарата искусственной вентиляции легких. Это крупнейшая на сегодня партия аппаратов ИВЛ, привезенная в страну с начала эпидемии коронавируса. В частности, два аппарата ИВЛ от Фонда и компании ДТЭК получил Ивано-Франковский областной фтизиопульмонологический центр. Еще один аппарат был передан Центральной городской клинической больнице.

"Фонд сделал практически невозможное. Сами медики признают, что почти нереально купить высококачественные аппараты ИВЛ, так как они необходимы в каждой стране мира. И сегодня мы передаем очередной транш современного оборудования Ивано-Франковской области", – сказал представитель ДТЭК Александр Воронкин.

Аппараты ИВЛ медики получают в рамках проекта "Борьба с COVID-19 в Украине". Это часть большой программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Это реанимационное оборудование будет актуально даже через много лет и необходимо для оказания помощи тяжелым больным, для спасения жизни людей по всей Украине.

В свою очередь глава Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив поблагодарил за помощь – медики региона на деле ощутили поддержку.

"Спасибо за эту большую и важную помощь. Фонд был с нами, когда было действительно тяжело. Благодаря этим аппаратам помощь получат те больные, которые продолжают поступать в больницы. Такое высокотехнологичное оборудование очень нужно больницам, которые первыми стали на защиту здоровья людей", – рассказал Виталий Федорив.

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Ранее Ивано-Франковский областной клинический центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф получил экспресс-тесты для выявления коронавирусной инфекции. В частности, 3400 тест-систем были переданы Фондом Рината Ахметова именно для медиков, чтобы они могли контролировать свое здоровье. Еще 10 000 тестов получили областные государственные медучреждения Прикарпатья для проверки пациентов с подозрением на COVID.

Как рассказал главврач Центра Любомир Малофий, аппарат ИВЛ – одна из главных потребностей украинских больниц.

"Хочу поблагодарить Фонд Рината Ахметова за аппаратуру, с которой будут работать и оказывать помощь наши специалисты. У нас были пациенты, которые нуждались в таких аппаратах, но не всем мы могли их предоставить из-за нехватки. Теперь у наших врачей таких случаев не будет",– отметил Любомир Малофий.

Новая техника впечатлила и медиков Центральной городской клинической больницы Ивано-Франковска. По словам главврача Тараса Масляка, это та помощь, в которой особенно нуждался регион:

"Эпидемия коронавируса показала, что очень много больных нуждаются в аппаратах искусственной вентиляции легких. И эта помощь Фонда Рината Ахметова очень важная и ценная. Эти аппараты играют решающую роль в те моменты, когда идет борьба за жизнь".

Также Александр Воронкин от имени Фонда вручил четырем врачам-анестезиологам двух больниц Ивано-Франковской области сертификаты о прохождении специального курса, обучающего работе с самыми современными моделями аппаратов ИВЛ. Его Фонд Рината Ахметова организовал с Министерством здравоохранения и Ассоциацией анестезиологов Украины.

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Трехчасовой вебинар, во время которого ведущие эксперты МОЗ делились с врачами государственных медучреждений передовым мировым опытом лечения COVID-19 и нюансами работы с последними моделями ИВЛ, состоялся в конце мая. Более 800 медиков со всей Украины приняли участие в онлайн-обучении от Фонда Рината Ахметова.

Кроме того, медики двух больниц получили особый подарок от Фонда – сертификаты на комплект медицинской спецодежды. Врачи смогут по QR-коду выбрать необходимые размеры одежды, которая будет сшита для них по спецзаказу.

Фонд Рината Ахметова приобрел и передает украинским медикам 200 аппаратов ИВЛ. Они поступают в регионы – туда, где потребность в такой медтехнике особенно высока.

"200 аппаратов ИВЛ – это крупнейший частный вклад в сферу медицины Украины и ключевой элемент помощи стране в борьбе с коронавирусом в рамках программы Фонда "Ринат Ахметов – Cпасение жизней". Она направлена на решение важнейших медицинских потребностей страны. Аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова в числе самых современных в мире, но самое главное – они просты в использовании и в значительной степени исключают человеческий фактор. Благодаря этому закупленные аппараты ИВЛ могут быть использованы сразу же после инсталляции практически в любом уголке Украины, что очень важно в условиях эпидемии, когда спасать жизни нужно здесь и сейчас", – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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