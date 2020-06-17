Фонд Рината Ахметова передал два аппарата ИВЛ Надвирнянской райбольнице

Фонд Рината Ахметова и ДТЭК передали два аппарата искусственной вентиляции легких Надвирнянской центральной районной больнице в Ивано-Франковской области.

"Фонд приобрел и передает украинским медикам 200 современных аппаратов искусственной вентиляции легких. Очередной транш – 32 аппарата – уже доставлен в Украину. Это самая масштабная помощь стране за время эпидемии коронавируса. Аппараты ИВЛ от Фонда просты в использовании и почти полностью исключают человеческий фактор. Во многие больницы по всей Украине ИВЛ такого класса попадают впервые. По сути, это вклад Фонда в модернизацию украинской системы здравоохранения", – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Главврач больницы Сергей Емельянчук поблагодарил за помощь, отметив ее необходимость.

"Хочу поблагодарить Фонд Рината Ахметова. Наша больница была опорной во время эпидемии коронавируса и мы ощутили нехватку медицинского оборудования, которое спасает жизни. И Фонд отозвался на нашу просьбу о помощи", – сказал Сергей Емельянчук.

Представитель ДТЭК Александр Воронкин также передал сертификаты медикам, которые прошли обучение для врачей, которые работают с аппаратами ИВЛ. Трехчасовой вебинар Фонд Рината Ахметова организовал с Министерством здравоохранения и Ассоциацией анестезиологов Украины. Ведущие эксперты МОЗ делились с врачами государственных медучреждений передовым мировым опытом лечения COVID-19 и нюансами работы с последними моделями ИВЛ.

"Хочу сегодня поблагодарить наших медиков за храбрость в борьбе с короновирусом, за желание совершенствовать знания и за тысячи спасенных жизней", – сказал Александр Воронкин.

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Медики также получили в подарок сертификаты на комплект медицинской спецодежды. Врачи смогут по QR-коду выбрать необходимые размеры – и одежда будет сшита для них по спецзаказу.

Ранее Фонд Рината Ахметова передал три аппарата ИВЛ двум больницам Ивано-Франковска. Также Ивано-Франковский областной клинический центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф получил экспресс-тесты для выявления коронавирусной инфекции. В частности, 3400 тест-систем предназначены именно для медиков, чтобы они могли контролировать свое здоровье. Еще 10 000 тестов получили областные государственные медучреждения Прикарпатья для проверки пациентов с подозрением на COVID.

"Борьба с COVID-19 в Украине" – масштабный проект Фонда, призванный помочь стране спасать жизни людей. Он реализуется в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы, был реализован проект "200 скорых для Украины". Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции лёгких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих скорых задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.

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