Фонд Рината Ахметова передал современный аппарат ИВЛ центральной больнице Косова

Аппаратов ИВЛ такого высокого класса у больницы еще не было, отметил ее директор

Высококачественный аппарат искусственной вентиляции легких от Фонда Рината Ахметова и ДТЭК получила Косовская центральная районная больница на Прикарпатье.

"Мы уже передали области 13,4 тысячи экспресс-тестов для диагностики вируса, 12 000 защитных костюмов для медиков, 5 аппаратов ИВЛ. А сегодня – еще один аппарат производства французской компании Air Liquide Medical Systems SA. Это высококлассное оборудование, которое трудно купить, так как из-за пандемии оно востребовано в каждой стране мира", – сказал представитель ДТЭК Александр Воронкин.

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Как рассказал директор больницы Дмитрий Микитюк, помощь Фонда Рината Ахметова чрезвычайно важна для медиков Косова.

"Мы рады такому современному и крайне необходимому аппарату. Аппаратов ИВЛ такого высокого класса у нас не было. Спасибо", – сказал Дмитрий Микитюк.

К словам благодарности присоединился глава райгосадминистрации Косовщины Петр Иванишин:

"Хочу поблагодарить Фонд за столь необходимый и ценный подарок. Сейчас идет речь о жизни и здоровье нашей нации. Уверен, такие аппараты спасут не одну жизнь".

В начале июня Фонд доставил в страну 32 аппарата ИВЛ. Это крупнейшая партия, которая пересекла границу Украины с начала карантина. Аппараты переданы в государственные медучреждения во Львовской, Ивано-Франковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Харьковской областях и Киеве.

"Борьба с COVID-19 в Украине" – масштабный проект Фонда, призванный помочь стране спасать жизни людей. Он реализуется по программе "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект "200 скорых для Украины". Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих скорых задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.

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