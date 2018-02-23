Гибель пограничника во Львовской области: блиндаж оказался на линии огня

Во Львовской области задержали офицера, нарушившего правила безопасности на стрельбах в кинологическом центре ГПСУ в Великих Мостах, что привело к гибели пограничника.

"Прапорщик погиб во время стрельб, находясь в блиндаже вместе с четырьмя военными. Сам блиндаж оказался на линии огня. Осколок после выстрела с РПГ попал пограничнику прямо в голову, он скончался на месте", – сообщила сайту "Сегодня" Юлия Галущак, пресс-секретарь Военной прокуратуры Западного региона Украины.

Погибшим оказался 36-летний житель Львовской области. А 41-летнему офицеру, за превышение служебных полномочий, отныне грозит до 10лет лишения свободы.

Напомним, вчера во Львовской области, при выполнении учебных стрельб трагически погиб военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования Государственной пограничной службы.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва под Киевом погиб военный, еще три человека получили травмы.

А в одной из воинских частей, расположенных в районе Яворовского полигона Львовской области, во время занятий по изучению личного состава умер резервист. Военнослужащему неожиданно стало плохо. Медики воинской части пытались реанимировать бойца, но безрезультатно. Военнослужащий умер от острой сердечной недостаточности.