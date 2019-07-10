Группа незрячих из Львовской области покорила Говерлу и побила новый рекорд

Подняться на гору и сойти с нее путешественникам удалось примерно за восемь часов

Фото: ЛОГА

На Прикарпатье более 20 человек с ограниченными возможностями поднялись на Говерлу, покорив самую высокую вершину Украины. Об этом информируют во Львовской ОГА.

"Незрячие установили рекорд по поднятию на гору Говерла самой большой группой людей с ограниченными возможностями по зрению. Всего – 21 человек. Подняться на Говерлу и сойти с нее путешественникам удалось примерно за восемь часов", – сказано в сообщении.

В конце маршрута Национальный реестр рекордов вручил участникам сертификат и подтвердил новый установленный рекорд. Инициатор восхождения – Львовская областная организация УТОС.

Напомним, недавно во Львове проходил марафон чтения "Кобзаря" шрифтом Брайля. В течение 12 часов более 30 незрячих людей читали произведения Тараса Шевченко.

Кроме этого мы писали, что школьник из Львова изобрел мультифункциональный прибор для незрячих. Этот прибор выполняет три функции – определение цвета, уровня освещенности, а также препятствий.

Ранее мы писали про девятиклассника Игоря Шибку из Днепра, который изобрел помощника для незрячих людей. Парень сконструировал систему из ультразвуковых датчиков, которая реагирует на препятствия.

Также сообщалось, что одесский преподаватель учит детей овладевать компьютером вслепую:

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