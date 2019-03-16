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Во Львове пройдет марафон чтения "Кобзаря" шрифтом Брайля

Сегодня, 01:30

Этот марафон зафиксируют как рекорд Украины

Фото: Facebook
Во Львове пройдет марафон чтения "Кобзаря" шрифтом Брайля //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/be5/1c1/5c8be51c13c1a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/be5/1c1/5c8be51c13c1a.jpg Запад Этот марафон зафиксируют как рекорд Украины

В субботу, 16 марта, во Львове пройдет марафон чтения "Кобзаря" шрифтом Брайля. В течение 12 часов более 30 незрячих людей будут читать произведения Тараса Шевченко.

Этот марафон зафиксируют как рекорд Украины. Событие приурочат к 80-летнему юбилею Львовской организации УТОС, которая действует во Львове с 1939 года.

"Кроме этого, в 2019 году мировое незрячее сообщество отмечает как юбилейный год Луи Брайля – 210 лет со дня рождения автора шрифта, названного в его честь. Им незрячие пользуются до сих пор. Еще одну  дату – 205 лет со дня рождения Тараса Шевченко отмечает украинская община во всем мире. Поэтому незрячие люди Львова решили  объединить воедино эти юбилейные даты", – рассказала Любовь Кукуруза, председатель правления Львовской областной организации УТОС во Львове.

К участию в марафоне, который продлится с 9.00 до 21.00., также привлекут учеников специализированной школы-интерната № 100.

Мероприятие пройдет в помещении спецбиблиотекы им. Т. Г. Шевченко для незрячих (ул. Сечевых Стрельцов, 5), сотрудники которой и выступили инициаторами этого мероприятия.

Ранее мы писали про девятиклассника Игоря Шибку из Днепра, который изобрел помощника для незрячих людей. Парень сконструировал систему из ультразвуковых датчиков, которая реагирует на препятствия.

Также сообщалось, что  в Киеве появился маршрут из тактильной плитки для незрячих.

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Тег Львов, марафон, незрячие, шрифт Брайля

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