Львовский аэропорт "поймал" миллионного пассажира

В этом году миллионным пользователем услуг аэропорта стал трехлетний Максим

Фото: ЛГС

ГП "Международный аэропорт "Львов" им. Даниила Галицкого" встретил первого миллионного пассажира 2019 года. По сравнению с прошлыми годами это событие произошло гораздо быстрее: в 2017 году рубеж в первый миллион преодолен 1 декабря, а в 2018 году – 26 августа. Миллионным пассажиром аэропорта "Львов" в этом году стал 3-летний Максим Захария. который отправлялся вместе с родителями в Краков.

У стойки регистрации семью встретили представители администрации аэропорта, поздравили с этим символическим событием и вручили сувениры от аэропорта. Выяснилось, что семья Захария являются постоянными клиентами и соседями аэропорта. Они часто путешествуют и приходят погулять.

"Мы очень взволнованы и особенно рад Максим, хотя, наверное, еще не понимает, что произошло. В целом, конечно же, приятно. Мы здесь рядом живем и часто приходим сюда даже на прогулки: попить кофе и посмотреть самолетики. С ребенком лучше всего лететь из родного города. Тем более, что нам в аэропорт 200 метров. Фактически для нас львовский аэропорт – это ближайший общественный транспорт", – отметил Игорь, отец мальчика.

Напомним, ранее во львовском аэропорту самолет авиакомпании Turkish Airlines, направлявшийся в Стамбул, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пострадавших не было. Воздушное судно также не получило повреждений.

Также сообщалось, чтогражданин Израиля хотел ввезти в Украину зубных имплантов на полтора миллиона гривен. Его задержали в международном аэропорту "Львов".

​



​

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Львовский аэропорт "поймал" миллионного пассажира". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"