Хмельницкие спасатели ликвидировали утечку опасного вещества

В Хмельницкой области на одном из фермерских хозяйств возле города Староконстантинов произошло чрезвычайное происшествие – утечка аммиака, которую пришлось ликвидировать сотрудникам ГСЧС.

Как стало известно, на территории хозяйства стояли восемь цистерн для перевозки аммиака, которые оставили там на хранение еще в прошлом году. При этом почти все емкости были пустыми, и лишь в одной из них оставалось пять тонн опасного вещества.

Сотрудники хозяйства почувствовали едкий характерный запах возле цистерн и вызвали спасателей, которые перекачали аммиак в другую емкость. Оказалось, что утечка произошла из-за разгерметизации цистерны, в которой он хранился.

"Была повторно проведено химическо-авиационная разведка, и после этого было установлено, что показатели в норме. Я думаю, никакой угрозы нет. Аммиак в два раза легче воздуха, он поднимается в воздухе и создает облако, и этом может привести к отравлению организму, головной боли, сухости во рту", – заверил Николай Демчук, начальник группы специальных работ радиационной и химической разведки аварийно-спасательного отряда специального назначения.

Ранее мы писали о том, что токсичный фенол вытек из цистерны на химическом предприятии Chemotex в чешском городе Дечин, в результате чего пострадали 20 человек, двое из которых находятся в критическом состоянии.

А в итальянской коммуне Комо произошел взрыв на заводе химических отходов. На момент инцидента на заводе находились 33 человека. Пострадали около десяти человек, состояние троих из них тяжелое.

Также мы писали о мощном взрыве на химическом заводе по переработке хлора в Валенсии. После взрыва на заводе начался сильный пожар и задымление. Вслед за распространением огня произошли еще несколько взрывов. Три тысячи человек были эвакуированы.