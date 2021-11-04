Ивано-Франковская область ужесточает карантин. Как теперь попасть на курорт

Региональная комиссия ТЭБ и ЧС усиливает карантинные ограничения в Ивано-Франковской области. На курорты будут пускать только COVID-безопасных отдыхающих.
Об этом сообщает Kurs.
Условия для людей
Как сообщает местное издание, комиссия ТЭБ и ЧС обязала руководителей курортных и рекреационных комплексов не принимать людей без:
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- зеленых сертификатов о вакцинации от коронавируса;
- отрицательного результата тестирования на COVID-19, который проведен не более чем за 72 часа;
- справки о выздоровлении от коронавируса.
Информирование людей
Комиссия поручила разместить на сайтах курортов соответствующую информацию о дополнительных ограничениях. Правоохранители и Госпотребслужбе дали задание усилить контроль за соблюдением карантина на территории Ивано-Франковской области.
Красная зона в Украине
Вскоре в Украине красная зона карантина может расшириться. Попасть туда рискуют Волынская, Харьковская и Тернопольская области. В этих регионах ухудшилась статистика COVID-19.
Сейчас в красную зону входят такие области:
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Житомирская;
- Запорожская;
- Ивано-Франковская;
- Киевская;
- Луганская;
- Львовская;
- Николаевская;
- Одесская;
- Ровенская;
- Сумская;
- Херсонская;
- Хмельницкая;
- Черниговская;
- город Киев.
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