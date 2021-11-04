Ивано-Франковская область ужесточает карантин. Как теперь попасть на курорт

Соблюдение карантинных правил будут проверять правоохранители и Госпотребслужба

Посещать курорты области смогут лишь вакцинированы или те, кто может подтвердить отсутствие COVID-19/Коллаж: Сегодня

Региональная комиссия ТЭБ и ЧС усиливает карантинные ограничения в Ивано-Франковской области. На курорты будут пускать только COVID-безопасных отдыхающих.

Об этом сообщает Kurs.

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Условия для людей

Как сообщает местное издание, комиссия ТЭБ и ЧС обязала руководителей курортных и рекреационных комплексов не принимать людей без:

зеленых сертификатов о вакцинации от коронавируса;

отрицательного результата тестирования на COVID-19, который проведен не более чем за 72 часа;

справки о выздоровлении от коронавируса.

Информирование людей

Комиссия поручила разместить на сайтах курортов соответствующую информацию о дополнительных ограничениях. Правоохранители и Госпотребслужбе дали задание усилить контроль за соблюдением карантина на территории Ивано-Франковской области.

Красная зона в Украине

Вскоре в Украине красная зона карантина может расшириться. Попасть туда рискуют Волынская, Харьковская и Тернопольская области. В этих регионах ухудшилась статистика COVID-19.

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Сейчас в красную зону входят такие области:

Днепропетровская;

Донецкая;

Житомирская;

Запорожская;

Ивано-Франковская;

Киевская;

Луганская;

Львовская;

Николаевская;

Одесская;

Ровенская;

Сумская;

Херсонская;

Хмельницкая;

Черниговская;

город Киев.

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