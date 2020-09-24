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Из нефтепровода "Дружба" воровали нефть: подозревают правоохранителей

24 сентября, 02:33

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Задержаны шестеро участников организованной группы

Во Львовской области правоохранители прекратили кражу нефти преступной группой через промышленную врезку в нефтепровод "Дружба". Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

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В содействии преступникам подозревают правоохранителей.

"Локализована деятельность организованной преступной группы, которая, при возможном содействии отдельных сотрудников правоохранительных органов, длительное время осуществляла хищение нефтепродуктов из магистрального нефтепровода "Дружба" НАК "Нафтогаз Украины" на территории Львовской области", – говорится в сообщении.

В результате оперативных следственных действий во время выкачивания нефти были задержаны шестеро участников группы.

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При них обнаружили и изъяли оружие, технические средства для перекачки нефтепродуктов, грузовые автомобили с цистернами и другие емкости, заполненные похищенными нефтепродуктами в общем количестве 150 кубов.

"Продолжаются мероприятия по установлению всего круга участников преступной группы, и документирование возможно причастных к противоправной деятельности должностных лиц правоохранительных органов региона и причиненного ущерба государственному предприятию", – рассказали в ГФС.

"Дружба" – один из крупнейших в мире магистральных нефтепроводов, который проходит через территорию России, Беларуси, Польши, Германии, Латвии, Литвы, Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.

Напомним, в марте этого года в Беларуси заявили, что хотят достроить нефтепровод "Дружба" в направлении балтийских портов.

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