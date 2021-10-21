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Хмельницкая область усиливает карантин: какие ограничения вводят

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
21 октября, 10:25
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Это связано с резким ростом заболеваемости COVID-19
Усиление карантина в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Усиление карантина в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

С 23 октября Хмельницкая область усиливает карантинные ограничения. Это связано с резким ростом заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщили в Хмельницкой ОГА.

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Новые ограничения в Хмельницкой области

С 23 октября действуют следующие правила:

  • продовольственные и непродовольственные рынки, учреждения торговли, парикмахерские, салоны красоты, гостиницы и хостелы могут работать исключительно при условии наличия у их персонала отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, проведенного не более чем за 72 часа или документа, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 хотя бы одной дозой вакцины.
  • Бары, рестораны, кафе, спортзалы, фитнес-центры, бассейны, учреждения культуры могут работать, если их персонал и посетители имеют аналогичные документы. Такие же условия распространяются на проведение массовых мероприятий.
  • Ограничили работу субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания (кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов) с 6:00 часов до 23:00.

Ситуация с коронавирусом в Хмельницкой области

В Хмельницкой области подтверждены 106 039 случаев COVID-19, из которых 443 – за прошедшие сутки.

Украинцы готовятся к усилению карантина из-за коронавируса.
Украинцы готовятся к усилению карантина из-за коронавируса. / Фото: Коллаж: Сегодня

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Статистика коронавируса на сегодняшний день

В Украине за прошлые сутки, 20 октября, зафиксировали 22 415 новых случаев коронавируса. Это на три тысячи больше, чем сутками ранее.

Всего инфекцию подтвердили у 2 701 600 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 546 жителей Украины (всего – 62 389). Вылечить удалось 2 352 835 инфицированных (8036 – за последние сутки).

Когда в Украине будет пик COVID-19?

Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%.

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На сегодняшний день заполненность COVID-коек составляет 57%. Не исключено, что в ближайшее время красных зон станет больше.

В красную зону рискуют попасть еще 7 областей

В красную зону, в которую переводят Сумскую область, рискуют попасть еще семь областей Украины. Это Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области.

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21 октября 1991. Состоялся телефонный разговор между заместителем головы Верховной Рады Иваном Плющем и президентом России Борисом Ельциным

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Короновирус за неделю

104 325

заболело за неделю в Украине

+5%

Вакцинация
По состоянию на 20 октября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
6 743 615
Люди, которые получили минимум одну дозу
8 373 550
Всего введенных доз 15 117 165
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