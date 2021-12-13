Кому-то понравилась, а для кого-то — ужасная: в Ровно засветили главную елку города (видео)

В этом году решили поставить искусственное дерево

В этом году елку зажгли не 19 декабря, как всегда, а 12 /Коллаж: "Сегодня"

В Ровно на Майдане Независимости зажгли главную елку города. На этот раз это сделали раньше — 12 декабря, чем предыдущие годы — 19 декабря.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Как происходило действо?

Главную новогоднюю красавицу Ровно засветили в 18:00. После горожане имели возможность послушать музыкальные выступления местных групп и приглашенных из столицы. Уже в следующем году новогодний марафон планируют начать раньше.

"Хочется в наших реалиях, не всегда светлых и приятных, увеличить и расширить праздничное настроение, праздничные эмоции, вот этот вот марафон немножко расширить. Мы сместили празднование не на много, на неделю. Даст Бог в следующем году с первых дней декабря начнем новогодний марафон, чтобы люди почувствовали атмосферу, наполнились магией Рождества, магией Нового года и дарили друг другу улыбки, объятия, искренние эмоции", — отметила руководитель управления культуры и туризма Наталья Лозовская.

На действе был и мэр города

Городской голова Ровно Александр Третьяк отметил, что в этом году предпочтение предоставили искусственной главной новогодней красавице города, чтобы сохранить природу.

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Кому-то понравилась, а кому — нет

В комментариях в соцсетям по-разному отнеслись к искусственному новогоднему дереву. Некоторые критиковали, а некоторым — понравилось.

"Елка кривая. Гирлянда никакая".

"Ужас!".

"Хорошая елка! Снега бы еще".

"Нравится очень!".

"Очень красивая елочка. Особенно, когда вся светится белыми огоньками".

В Ровно всегда ставили живую елку

Из года в год в Ровно была традиция — ставить живую елку перед новогодними праздниками. Однако в прошлом году дерево не ставили, а засветили те, что растут на Майдане Независимости. Это позволило сохранить городской бюджет. Кроме того пообещали, что накануне 2022 года в городе установят искусственную елку. Она обошлась в 2 994 999 гривен.

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